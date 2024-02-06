Ancelotti'den Arda Güler'e: Diaz'ı örnek al Real Madrid'den Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti'nin görüşmedeki diyaloğu ortaya çıktı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile 1-1 ile berabere kaldıkları maçta da süre vermediği Arda Güler ile özel olarak görüştü

Yaz transfer döneminde büyük bir heyecanla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şu ana kadar istediği gibi süre alamadı. Yıldız futbolcu, Üç maçta, toplamda 76 dakika süre alabildi.

Getafa maçında süre alamadı

Bir önceli lig maçında Las Palmas'a karşı 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna giren ve 90+9'da gole çok yaklaşan Arda Güler, Getafe deplasmanında da yedek kulübesindeydi. Camavinga, Rodrygo, Diaz ve Carvajal maçta kulübeden oyuna dahil olurken, A Milli Takım'ın yıldızı ise sahaya ayak basamadı.

Anceloti, Arda'ya "Diaz'ı örnek al" dedi

Ancelotti, Arda Güler'den defansif özelliklerini geliştirmesini istedi. Don Diario'da yer alan habere göre, Arda Güler ile özel görüşen İtalyan hoca, Brahim Diaz'ın da önceden süre alamayan bir futbolcu olduğunu belirtti ve savunmasını geliştirmesi sonrası Diaz'ın formayı almaya başladığını vurguladı.