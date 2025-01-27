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Haber Merkezi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de 21 hafta sonunda topladığı 48 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme yaptığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Talisca ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

30 yaşındaki oyuncu, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için İstanbul'a geldi.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Saat 21.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Brezilyalı futbolcuyu, çok sayıda taraftar ve sportif direktör Mario Branco karşıladı.

FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ

Fenerbahçe formasını giyen Talisca, havalimanından çıkışta sarı-lacivertli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasını da giyen Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.