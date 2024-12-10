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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray'a, Anderson Talisca'nın önerildiği iddia edildi. TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu." dedi.

Brezilyalı yıldızla ili sözlerine devam eden Yürekli "Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor. Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında. Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir." açıklamasını yaptı.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.

ACUN ILICALI: "GÖRÜŞÜYORUZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıca, Anderson Talisca ile ilgili olarak "Hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO NE DEDİ?

Kısa bir süre önce Anderson Talisca hakkında konuşan Jose Mourinho, "Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp alma dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var. Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben Acun Ilıcalı ve başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum." sözlerini sarf etti.

TALISCA'NIN PERFORMANSI

2021'den bu yana Al Nassr forması giyen Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 103 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.