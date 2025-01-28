Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçirildi

İHA
Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca’nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Öncelikle kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.
MR ÇEKİMİYLE SONA ERDİ
Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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