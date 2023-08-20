Anderson Talisca'da yeni gelişme: "Kadro dışı" iddiası Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Talisca'nın, kulübü Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

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Transfer gündeminde son günlerde harekete geçen Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın uzun süredir gündeminde yer alan Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca'nın kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Teknik direktör kadro dışı bıraktı

Suudi Arabistan basınından football_ll55'te yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızla ilgili bu karar teknik direktör Luis Castro tarafından verildi.

Takımdan ayrılması bekleniyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Talisca'nın, Al Nassr'dan ayrılması bekleniyor.

Suudi kulübünün, Talisca için istekli olan Beşiktaş'a transfer teklifini duymak ve görüşme yapmak için haber yolladığı ileri sürülmüştü.

Beşiktaş'ta harikalar yarattı

2016 yılında Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan Beşiktaş'a 4 milyon euro bedelle kiralanan ve 2 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Anderson Talisca, sergilediği performansla Süper Lig'e damga vurmayı başarmıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Al Nassr'da 69 maçta 44 gol attı

2018 yılında 5.8 milyon euro karşılığında GZ Evergrande'ye kiralanan Talisca, Ocak 2019'da 19.2 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibine gönderildi.

2.5 sezon boyunca GZ Evergrande formasını terleten Talisca, daha sonra 8 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer oldu. Suudi Arabistan ekibiyle 69 karşılaşmaya çıkan yıldız isim, 44 gol atarken 9 da asist yaptı.