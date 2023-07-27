Anderson Talisca'dan ayrılık sinyali Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından "Yeni proje" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Ülkemizde 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da devam eden hücum oyuncusu, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, paylaşımına 'Yeni proje' notunu düştü.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından kulübü Al-Nassr'ı da kaldırdı.

Türkiye'ye geri dönebilir

Yaşanan bu gelişme üzerine Talisca'nın eski paylaşımları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 29 yaşındaki futbolcu, geçmiş dönemde taraftarları heyecanlandıran gönderiler yayınlamış ancak Türkiye'ye geri dönmemişti.

Ayrıca Talisca'nın bu gönderisi üzerine yıldız ismin Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi. 3 büyük takımında kadrosunda görmek istediği Brezilyalı için yakın zamanda transfer gelişmelerinin yaşanabileceği belirtildi.

Sözleşmesi devam ediyor

Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinin formasını 60 maçta giydi. Yetenekli oyuncu bu maçlarda 43 gol ve 6 asistle oynadı.