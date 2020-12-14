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- Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı
Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı
Etkileşim için sık sık Beşiktaş paylaşımı yaptığı gözlenen Talisca, daha önce olduğu gibi yine 'yakında birlikteyiz' yazarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 09:01
- Güncelleme : 14.12.2020 - 09:13
Kariyerini Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca, Instagram hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve ortaya koyduğu futbolla kendisine hayran bırakan Brezilyalı futbolcu, ilginç bir karara imza atarak Çin'e gitmişti.
Sık sık siyah-beyazlı kulüple ilgili paylaşım yapan ve Beşiktaş'a geri döneceğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcunun yine etkileşim peşinde olduğu görüldü.
"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"
Aboubakar'la çekilmiş bir fotoğrafını koyan Talisca, 'yakında birlikteyiz' notunu düşerek bir kartal emojisi paylaştı.
TARAFTARLAR 'ETKİLEŞİM PEŞİNDE' DEDİ
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın Talisca'nın maaşını karşılayamayacağını düşünen bazı taraftarlar, 'yine etkileşim peşinde' yorumunda bulundu.