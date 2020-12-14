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Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı

Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı

Etkileşim için sık sık Beşiktaş paylaşımı yaptığı gözlenen Talisca, daha önce olduğu gibi yine 'yakında birlikteyiz' yazarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.