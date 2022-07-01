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    Andrea Belotti, Torino'dan ayrıldı

    Serie A ekiplerinden Torino, Andrea Belotti'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • 01.07.2022 - 17:00
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    Andrea Belotti, Torino'dan ayrıldı

    İtalya Serie A'da 7 sezondur Torino forması giyen Andrea Belotti sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldı.

    Torino'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Andrea, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını yedi sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

    251 maçta 113 gol 28 asist

    Palermo'dan 2015 yılında Torino'ya 8.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Andrea Belotti, 251 maçta 113 gol ve 28 asist kaydetti.

    Geçtiğimiz sezon Torino'da 23 maçta süre alan 28 yaşındaki forvet, 23 maçta 8 gol ve 1 asistle oynadı.

    Andrea Belotti, Torino dan ayrıldı #1


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