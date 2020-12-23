Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük'te

Karagümrük, son olarak Sampdoria forması giyen Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak'ın ardından transfer dönemi başlamadan Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile resmi sözleşmeyi imzaladı.





21 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2015'te Roma'dan Milan'a 21 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Bertolacci, daha sonra Genoa'ya kiralanmış ve ardından serbest bırakılmıştı. Sampdoria macerasında da başarılı olamayan Bertolacci'nin sözleşmesi elinde bulunuyordu.

MİLAN'DA OYNAMIŞ 3. İSİM

İtalya'da daha önce Milan forması giyen isimlerden Lucas Biglia ve Fabio Borini'yi transfer eden Fatih Karagümrük, Milan'da oynamış Bertolacci'yi de kadrosuna katarak sayıyı 3'ledi.

İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez terleten Andrea Bertolacci; Genoa, Milan, Lecce, Roma ve Sampdoria formaları giydi. Kariyerindeki en iyi performansı ise 124 maçta 13 gol ve 15 asistle Genoa'da gösterdi.