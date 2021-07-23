Andrea Poli, resmen Antalyaspor'da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda oynayan Andrea Poli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, flaş bir ismi kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda oynayan Andrea Poli'yi transfer ettiğini açıkladı ve İtalyan orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda İtalyan futbolcunun uçakla Antalya Havalimanı’na gelişi, gittiği restoranda servis edilen spagetti yerine Antalya’nın ünlü lezzetleri köfte ile piyaz istemesi ve Türkçe olarak "Önce Kırmızı-Beyaz sonra köfte piyaz" ifadesi yer aldı.

SERIE A KARİYERİNDE 300 MAÇA ÇIKTI

İtalya Serie A kariyerinde 300 maça çıkan İtalyan orta saha bu karşılaşmalarda; 15 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Poli; Inter ve Milan'ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi.