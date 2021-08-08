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- Andreas Cornelius adım adım Trabzonspor'a
Andreas Cornelius adım adım Trabzonspor'a
- Haber Merkezi
- 08.08.2021 - 09:14
- Güncelleme : 08.08.2021 - 09:27
Trabzonspor, Cornelius transferinde büyük aşama kaydetti. Trabzon'a gelen Danimarkalı futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın büyük oranda gerçekleştiği öğrenildi.
MENAJERİ TRABZON'A GELDİ
Oyuncunun menajeri transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi ve görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği kaydedildi.
Futbol Arena'da yer alan habere göre; forvet transferinde listedeki isimlerin başında gelen Cornelius için girişimlerin yoğunlaşması üzerine Trabzonspor, büyük aşama kaydetti.
GEÇEN SEZON KÖTÜ GEÇTİ
Parma'a forma giyen 28 yaşındaki Danimarkalı forvet Cornelius, kariyerinde daha önce Atalanta, Bordeaux, Kopenhag ve Cardiff takımlarında forma giydi.
Geçen sezonu Parma'da geçiren deneyimli santrfor 28 maçta 1 gol 5 asistlik performans göstererek beklentilerin altında kalmıştı.