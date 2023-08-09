Andres Iniesta, BAE'ye transfer oldu 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Emirates'e imza attı.

ensonhaber.com

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates takımı İspanyol futbolcu Andres Iniesta'yı transfer etti.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Iniesta'nın eşi Anna Ortiz ve çocukları da katıldı.

Kariyeri başarılarla dolu

39 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 857 maçta 88 gol, 162 asist yapma başarısı gösterdi.

2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona formasını giydikten sonra Vissel Kobe'ye transfer olan Iniesta, kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 9 İspanya La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.