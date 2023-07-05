Angel Di Maria, Benfica'ya geri döndü Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Arjantinli yıldız Angel Di Maria eski kulübü Benfica'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekibi Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın da gündemine gelen Arjantinli yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Benfica'ya geri döndü Bundan tam 16 yıl önce Portekiz Ligi ekibi Benfica ile Avrupa'ya adım atan Angel Di Maria, yeniden Portekiz ekibine döndü. Kırmızı-beyazlılar, Angel Di Maria'nın transferini resmen açıkladı. 35 yaşındaki futbolcunun Portekiz temsilcisiyle 1 yıllık mukavele yaptığı belirtiliyor. Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazandı Arjantin ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan 35 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla toplam 40 maça çıkıp 8 gol 7 asist ile oynadı.