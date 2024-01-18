Angelino çıkmazı! Galatasaray ile Leipzig arasındaki görüşmelerde son durum

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Angelino hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
Sözleşmesindeki opsiyon nedeniyle son dönemde forma giyemeyen İspanyol oyuncunun durumu hakkında sarı-kırmızılılar ile Alman ekibi Leipzig, görüşme yaptı.
Galatasaray oynatmayacak
Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, RB Leipzig ile görüşerek oyuncuya yeni bir kulüp bakmalarını istedi. Ancak Leipzig, bu durumu kabul etmedi.
Bu cevap üzerine sarı-kırmızılılar, Angelino'nun bundan sonra 6 ay boyunca tribünde oturacağını belirtti.
Ödemeler yapıldı
Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edilirken, sarı-kırmızılı kulübün Angelino transferi için Leipzig'e şimdiye kadar yapması gereken ödemeyi yaptığı da belirtildi.
1 maç daha oynarsa opsiyonu devreye girecek
Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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