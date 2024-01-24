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Angelino, Roma'ya transfer olmak üzere

Angelino, Roma'ya transfer olmak üzere Galatasaray'ın sözleşmesindeki opsiyonunu kullanmayacağı Angelino, Roma'ya gidiyor. İtalyan ekibi, Angelino ile anlaşma sağladı. Roma, transfer için Leipzig ile görüşmelere devam ediyor.