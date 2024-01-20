Angelino'nun temsilcisi takım arayışında! 3 İtalyan ekibiyle görüşülüyor Galatasaray'ın kadro planlamasında düşünmediği sol bek Angelino'nun İtalya Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladığı ileri sürüldü.

ensonhaber.com

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan ancak gösterdiği performansla bir türlü beklentileri karşılayamayan sol bek Angelino'nun yeni adresi yavaş yavaş şekilleniyor.

Temsilcisi görüşme halinde

Sports Digitale'nin haberine göre, İspanyol oyuncunun temsilcisi Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı.

Habere göre, Angelino kendisine kulüp bulursa Leipzig, Galatasaray ile arasında olan anlaşmayı feshedecek ve ayrılığa izin verecek.

Öte yandan Alman kulübü, yapılan anlaşmadaki kiralama bedelinde de indirime gidecek.

1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.