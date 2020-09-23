Ankaragücü Başkanı: Mehmet Ekici gündemimize geldi

Ankaragücü'nün transfer listesinde yer alan Mehmet Ekici'nin, Galatasaray'a gitme umudunu korduğu ve bu yüzden Başkent ekibinden zaman istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve henüz bir takıma imza atmayan Mehmet Ekici'nin yeni adresi merak ediliyor...

Galatasaray'a gitmek isteyen ve sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen Ekici'ye Süper Lig'den talip çıktı.

Alper Potuk'u kadrosuna katan Ankaragücü'nün, 30 yaşındaki futbolcuyla da ilgilendiği ortaya çıktı.

Kişisel Twitter hesabından transfer görüşmeleri ile ilgili bilgiler paylaşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici hakkında konuştu.

"TRANSFER KOMİTEMİZİN GÜNDEMİNDE"

Başkan Mert, Ekici'nin de gündemlerine geldiğini belirterek, "Mehmet Ekici ismi transfer komitemizde gündeme gelmiştir. Kendisine direkt bir teklifimiz ve görüşmemiz olmamıştır." sözlerini kullandı.

Mehmet'in, Galatasaray'dan istediği cevabı alamazsa rotasını Başkent ekibine çevireceği belirtildi.