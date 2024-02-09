Ankaragücü, Christian Bassogog'la sözleşme imzaladı Ankaragücü, son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua’da forma giyen Christian Bassogog’u kadrosuna kattığını duyurdu.

AA

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Kamerunlu kanat oyuncusu Christian Bassogog’u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2017'den beri Çin'de oynuyor

2017’den bu yana Çin Süper Ligi’nde forma giyen Bassogog, son olarak Shanghai Shenhua’da oynadı.

Ankaragücü, ara transer döneminde kadrosuna Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş ve son olarak Bassogog’u dahil etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)