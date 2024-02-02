Ankaragücü, Ertaç Özbir'in transferini TFF'ye bildirdi

AA
Süper Lig ekibi Ankaragücü, Adana Demirspor ile yollarını ayıran kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleciyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonuna transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.
Bu sezon kaleyi 12 maçta korudu
Ertaç Özbir, Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.
Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.
Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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