Ankaragücü, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda çıktığı 4 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alan Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı.
Yaz transfer dönemini hareketli bir şekilde geçiren teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankara ekibi, hücum oyuncusu Giorgi Beridze'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.
"Beridze'ye yeni kariyerinde başarılar dileriz"
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüz ile Giorgi Beridze arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Giorgi Beridze'ye yeni kariyerinde başarılar dileriz.