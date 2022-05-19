Ankaragücü, Idrissa Gueye'ye gözünü dikti

1.Lig'de iyi bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, Paris Saint Germain forması giyen Idrissa Gueye'yi transfer etme çalışmalarına başladı.

1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, bu sezon gösterdiği performansla ve oynadığı futbolla adından söz ettirmeyi başardı. Ankara temsilcisi, sergilediği başarı ile bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Diğer yandan Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk sözü veren Başkan Faruk Koca, gelecek sezon transfer çalışmlalarına şimdiden başladı.





Idrissa Gueye ile görüşmelere başlandı



Başkent ekibi, PSG’de forma giyen Idrissa Gueye için devreye girdi.

Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri aracılığıyla görüşmelere başladıklarını bildirildi.



Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.





25 maçta 3 gol, 1 asisti bulunuyor

Bu sezon PSG formasıyla 25 müsabakada forma terleten oyuncu, 3 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.





LGBT karşıtı tutum sergiliyor



Aynı zamanda Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, LGBT karşıtı tutumu nedeniyle geçtiğimiz günlerde Fransa basınında yaknı uyandırmıştı.