Petrol
110.48
1.26%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.788
-0.44%
BTXN Coin
14.73
3.80%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Ankaragücü, Idrissa Gueye'ye gözünü dikti

    1.Lig'de iyi bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, Paris Saint Germain forması giyen Idrissa Gueye'yi transfer etme çalışmalarına başladı.
    • 19.05.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaragücü, Idrissa Gueye'ye gözünü dikti

    1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, bu sezon gösterdiği performansla ve oynadığı futbolla adından söz ettirmeyi başardı. Ankara temsilcisi, sergilediği başarı ile bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

    Diğer yandan Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk sözü veren Başkan Faruk Koca, gelecek sezon transfer çalışmlalarına şimdiden başladı.

    Ankaragücü, Idrissa Gueye ye gözünü dikti #1

    Idrissa Gueye ile görüşmelere başlandı

    Başkent ekibi, PSG’de forma giyen Idrissa Gueye için devreye girdi.

    Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri aracılığıyla görüşmelere başladıklarını bildirildi.

    Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.

    Ankaragücü, Idrissa Gueye ye gözünü dikti #2

    25 maçta 3 gol, 1 asisti bulunuyor

    Bu sezon PSG formasıyla 25 müsabakada forma terleten oyuncu, 3 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.

    Ankaragücü, Idrissa Gueye ye gözünü dikti #3

    LGBT karşıtı tutum sergiliyor

    Aynı zamanda Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, LGBT karşıtı tutumu nedeniyle geçtiğimiz günlerde Fransa basınında yaknı uyandırmıştı.

    Ankaragücü, Idrissa Gueye ye gözünü dikti #4


    İlginizi Çekebilir

    Uzmanından gençlere sosyal medya uyarısı: Depresyona neden olabiliyor
    Sağlık

    Uzmanından gençlere sosyal medya uyarısı: Depresyona neden olabiliyor

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları
    Yaşam

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir