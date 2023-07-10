Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı

AA
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
Adana Demirspor forması giymişti
Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.