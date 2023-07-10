Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı
AA

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Adana Demirspor forması giymişti

Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

Ankaragücü, Mert Çetin'i kiraladı