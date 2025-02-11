Ankaragücü, Özgür Aktaş'ı kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
1. Lig ekibi Ankaragücü, Hollanda'nın MVV Maastricht ekibinden stoper Özgür Aktaş'ı transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz profesyonel futbolcu Özgür Aktaş'ın kesin transferi konusunda MVV Maastricht Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Özgür Aktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
ÖZGÜR'ÜN KARİYERİ
Hollanda doğumlu 28 yaşındaki futbolcu, JVC Cuijk ve Vitesse altyapısından yetişti.
Özgür Aktaş daha sonra Vitesse, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, Telstar ve MVV Maastricht takımlarında forma giydi.
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