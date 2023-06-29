Ankaragücü, Riad Bajic ve Hayrullah Bilazer'i transfer etti Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, geride kalan sezonda Giresunspor'da oynayan Hayrullah Bilazer ve Riad Bajic kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu topladığı 42 puanla 11. sırada tamamlayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent ekibi bu doğrultuda Süper Lig'e veda eden Giresunspor'da iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

2'şer yıllık sözleşme imzalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, sağ bek Hayrullah Bilazer ve forvet Riad Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk da katıldı.

Geçen yıl Giresun temsilcisiyle 31 maçta forma giyen Hayrullah Bilazer, iki de asist yaptı. Yine Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu Riad Bajic ise 14 gol attı, 2 asist yaptı.