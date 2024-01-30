Ankaragücü, Riccardo Saponara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, Hellas Verona forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Riccardo Saponara'yı renklerine bağladığını açıkladı.

AA

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Saponara'nın transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

Riccardo Saponara ile kulübümüz arasında 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İlk kez İtalya dışında forma giyecek

Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın da imza töreninde yer aldığı ifade edildi.

Kariyerinde ilk kez İtalya dışında boy gösterecek 32 yaşındaki futbolcu, Serie A'da Milan ve Fiorentina'nın da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)