Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç takımı Rangers'a penaltılar sonucunda elenen ve yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, kariyerine Japonya'da devam etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Cenk Tosun ile ilgilenen ve anlaşan Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe ile transfer için görüştü.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki futbolcunun ardından Fenerbahçe ile de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanabileceğini söylemişti.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan 33 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayı 17 kez giydi.

1.4 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.