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- Antalyaspor 5 futbolcuyla yollarını ayırdı
Antalyaspor 5 futbolcuyla yollarını ayırdı
- DHA
- 06.08.2020 - 17:23
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın (7 Ağustos) Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak.
Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de Afyonkarahisar'da kampa girecek.
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı-beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Hakan Özmert'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı-beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi. Antalyaspor yönetiminin teknik direktör Tamer Tuna ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi.
5 FUTBOLCU GİTTİ
Kırmızı-beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka'nın ardından Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı.
Yekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim; Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova'ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.