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    Antalyaspor 5 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Antalyaspor'da; Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 17:23
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    Antalyaspor 5 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın (7 Ağustos) Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak.

    Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de Afyonkarahisar'da kampa girecek.

    Gelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı-beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

    Hakan Özmert'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı-beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi. Antalyaspor yönetiminin teknik direktör Tamer Tuna ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi.

    5 FUTBOLCU GİTTİ

    Kırmızı-beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka'nın ardından Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı.

    Yekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim; Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova'ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.

    Antalyaspor 5 futbolcuyla yollarını ayırdı #1

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