Antalyaspor, Adolfo Gaich için imza töreni düzenledi Antalyaspor, 25 yaşındaki golcü futbolcu Adolfo Gaich'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

İHA

Süper Lig ekibi Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich ile resmi sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Asbaşkanlar Ali Altun ve Levent Ördek katıldı.

"GEÇEN SEZON RİZE'DE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"

İmza töreninde bir konuşma yapan Asbaşkan Levent Ördek, Gaich ile 1 yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını belirterek, şunları dedi:

Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Rize’de önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova’da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor’umuza hayırlı olsun.

"UZUN YILLAR ARAMIZDA OLMASINI DİLİYORUM"

Asbaşkan Ali Altun ise takımdaki golcü ihtiyacını Adolfo Gaich ile doldurduklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Genç yaşı, hırslı yapısı ve golcü özellikleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fizik olarak oynamaya hazır. Ligimizi de tanıyan bir futbolcu olarak uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1 yıllık kiralık anlaşma yaptık. Ancak göstereceği performansla uzun yıllar aramızda olmasını diliyorum.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMAYLA BAŞLIYORUM"

Antalyaspor’a resmi imzayı atan Adolfo Julian Gaich ise yeniden Türkiye’ye Antalyaspor formasını giyerek dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Arjantinli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir meydan okumayla başlıyorum. Bu sene de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Alex de Souza birlikte güçlü bir ekip olacağız. Rakiplerimize karşı en iyisini yapacağız. Bireysel olarak hedeften daha çok takımıma yardım etmeye ve takımın başarısına odaklanıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)