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    Antalyaspor, Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı

    Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Alassane Ndao, Antalyaspor'a kiralanarak Süper Lig'e döndü.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 12:31
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    Antalyaspor, Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı

    2021'in yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olan Alassane Ndao, Süper Lig 'e geri döndü. Al-Ahli, Ndao'nun kiralık transferi adına Antalyaspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

    2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Senegal ekibi Sacré-Cœur'dan Fatih Karagümrük'e gelen Ndao, burada sergilediği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

    3 MİLYON EUROYA SUUDİ ARABİSTAN’A GİTMİŞTİ

    Süper Lig'in devlerinin yanı sıra Fransız ekiplerinin de ilgilendiği belirtilen Ndao, 2021'in yaz transfer döneminde 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

    Al-Ahli forması altında bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ndao, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Antalyaspor forması giyecek.

    Antalyaspor, Alassane Ndao yu kadrosuna kattı #1


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