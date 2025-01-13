Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdı

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Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0'lık skorla kaybeden Antalyaspor'da flaş bir iddia gündeme geldi.

Playspor'un haberine göre; Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı.

Brezilyalı teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?

Sezon başında Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı.

Brezilyalı genç teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 1.43 puan ortalaması tutturdu.

Akdeniz ekibi ligde topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı.

İKİ ADAY VAR

Kırmızı-beyazlılar, Bülent Uygun ile ilk temasını kurdu.

Deneyimli teknik adamın görüşmeye olumlu yaklaştığı gelen haberler arasında yer aldı.

Akdeniz ekibinin listesindeki diğer güçlü aday ise Emre Belözoğlu.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörünün de kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.