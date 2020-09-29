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- Antalyaspor, Bayern Münihli Mert Yılmaz ile anlaştı
Antalyaspor, Bayern Münihli Mert Yılmaz ile anlaştı
Antalyaspor, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bayern Münihli Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 12:23
Ligde çıktığı ilk 3 maçta 7 puan toplayan Antalyaspor, genç bir yeteneği transfer etti.
Antalya ekibi, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Bayern Münih'in rezerv takımının sağ beki Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.
17 MAÇ 3 ASİST
Leipzig altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 17 maçta 3 asist yapmıştı.
Yetenekli futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.