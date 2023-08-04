Antalyaspor, Haji Wright'ı 9 milyon euroya bıraktı Antalyaspor'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'ye transfer oldu.

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Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright, Coventry City'le sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, Wright'ın transferinden 9 milyon+2 milyon euro bonus alacak

Kırmızı-beyazlılar, ABD'li santraforun transferinden 9 milyon euro bonservis geliri elde etti. Haji Wright'ın sözleşmesinde 2 milyon euroluk bonus maddesinin yanı sıra bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay maddesinin bulunduğu aktarıldı. Wright 11 numaralı formayı giyecek.



Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fraport TAV Antalyaspor'umuz, golcü oyuncumuz Haji Wright'ın transferi konusunda İngiltere Championship takımlarından Coventry City FC kulübü ile anlaşma sağladı. Kulübümüz golcü futbolcunun bonservis bedeli olarak İngiliz kulübünden 9 milyon euro alacak. Anlaşmada 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satışından da yüzde 20 pay maddeleri bulunuyor.

Kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu oldu

Antalyaspor kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu olarak kayıtlara geçen Haji Wright, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile satışı yapılan 20 futbolcudan biri de oldu.

2021-2022 sezonunda FTA Antalyaspor forması giymeye başlayan ABD'li futbolcu, 2 sene boyunca kırmızı-beyaz forma ile 60'ı Süper Lig, 4'ü de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 64 resmi maça çıktı.

İlk yılında Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 gol atıp ülkesinin milli takımının da dikkatini çeken Haji Wright, 2022 Dünya Kupası'nda ABD forması ile 1 gol atma başarısı da gösterdi.

2022-2023 sezonunda da Antalyaspor ile gollerine devam eden Haji Wright, bu sezonda da 15 gole imza attı.

64 resmi maçta 36 gole direkt katkı koyarak dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Haji Wright, Antalyaspor tarihinin de en çok gol atan 5'inci futbolcusu olarak kayıtlara geçmişti.