Antalyaspor Iraklı orta saha Ali Jasim'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ali Jasim ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

"Büyük zaferler kazanmaya geldim"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ali Jasim ise "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim. Haydi Antalya şimdi kırmızı-beyaz zamanı. Her şey için." ifadelerini kullandı.