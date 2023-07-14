Antalyaspor, Jakub Kaluzinski'yi renklerine bağladı Süper Lig ekibi Antalyaspor, 21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Antalyaspor Polonyalı Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlıların Burdur MAKÜ Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon öncesi birinci hazırlık kampı sırasında gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.

"Güzel bir transfer olduğunu düşünüyoruz"

Yeni sezonun ikinci transferini Kaluzinski ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Abide Gülel, şunları söyledi:

Jakub çok genç yaşına rağmen çok başarılı olmuş bir orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca 8’i Ümit Milli olmak üzere 15 kez ülkesinin milli takımında forma giymiş, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. 3+1 yıllık sözleşme yaptık. İlk kez ülkesinin dışında ve altyapısından yetiştiği kulübün dışında bir kulüpte forma giyecek. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle mutluyuz.

"İlk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceğim"

21 yaşındaki Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor’da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, şu şekilde konuştu: