Antalyaspor, Luiz Adriano'yu transfer etti

Antalyaspor, Luiz Adriano'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.

Brezilya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giyen deneyimli forvet Luiz Adriano, Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.

194 GOL 69 ASİST

34 yaşındaki forvetin Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadığı Palmeiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi.

Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.

Antalyaspor daha önce Admir Mehmedi, Fernando Lucas Martins ve Alassane Ndao'yu transfer etmişti.