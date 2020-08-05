Antalyaspor Orgill'i transfer etti

Antalyaspor, Ankaragücü'nde forma giyen Dever Orgill ile 2 yıllığına anlaştı.

Antalyaspor, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

Serdar Gürler ile 3 yıllığına prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, mevcut kadrosundaki Fredy ile Hakan Özmert'in de sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki Jamaikalı forvet, kırmızı-beyazlıların yeni sezon hazırlık kampında takıma katılacak.

Antalyaspor, Orgill ile kamp sürecinde düzenleyeceği törenle sözleşmeyi imzalayacak.

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Serdar Gürler'in ardından Dever Orgill ile anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

Süğlün, "Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

"DAHA DETAYLI ÇALIŞILMASI LAZIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri hakkında görüşlerini belirten Süğlün, şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği ve federasyon ile pazartesi günü görüşmemiz olacak. Sistem doğru ama orada kullanılan denklemler bizim açımızdan doğru değil. Hesaplama yöntemi ile ilgili bazı yanlışlıklar var. Bir limit getirilmesine karşı değiliz ama kullanılan sistem ve denklemin üzerinde daha detaylı çalışılması lazım."