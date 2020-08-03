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    Antalyaspor, Serdar ve Orgill'i kadrosuna kattı

    Antalyaspor'un, Serdar Gürler ve Dever Orgill ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 15:43
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    Antalyaspor, Serdar ve Orgill'i kadrosuna kattı

    Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

    beIN Sports'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, bonservisi Huesca'da bulunan Serdar Gürler ve Ankaragücü'nden Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardı.
    Antalyaspor'un iki ismi de transfer sezonunun açılmasının ardından açıklaması bekleniyor.

    Antalyaspor, Serdar ve Orgill'i kadrosuna kattı #1

    Bu sezon kiralık olarak oynadığı Göztepe'de 28 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Serdar Gürler, 7 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

    Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki santrfor Orgill ise 5 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.

    Antalyaspor, Serdar ve Orgill'i kadrosuna kattı #2

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