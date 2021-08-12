Antalyaspor ve Konyaspor, Thiam'ı istiyor

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, Antalyaspor ve Konyaspor'a gidebilir.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

İKİ TALİBİ VAR

Senegalli yıldıza, Antalyaspor ve Konyaspor talip oldu. Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun, bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor.

Antalya'nın teknik patronu Ersun Yanal'ın, bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü.

Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.



