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    Antalyaspor ve Konyaspor, Thiam'ı istiyor

    Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, Antalyaspor ve Konyaspor'a gidebilir.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:12
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    Antalyaspor ve Konyaspor, Thiam'ı istiyor

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

    İKİ TALİBİ VAR

    Senegalli yıldıza, Antalyaspor ve Konyaspor talip oldu. Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun, bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor.

    Antalya'nın teknik patronu Ersun Yanal'ın, bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü.

    Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

    Antalyaspor ve Konyaspor, Thiam ı istiyor #1

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