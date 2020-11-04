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    Antalyaspor yönetici Murat Süğlün: Abdullah Avcı ile anlaşamadık

    Bir süredir Abdullah Avcı ile görüşen Antalyaspor, tecrübeli teknik adamla el sıkışamadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 15:30
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    Antalyaspor yönetici Murat Süğlün: Abdullah Avcı ile anlaşamadık

    Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

    Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

    "ANLAŞAMADIK"

    Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.” dedi.

    Antalyaspor yönetici Murat Süğlün: Abdullah Avcı ile anlaşamadık #1

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