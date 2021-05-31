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    Antalyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

    Fraport TAV Antalyaspor'da yıldız futbolcu Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 13:12
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    Antalyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

    Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcu, takımdan ayrıldı.

    Kırmızı-beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona eren Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı.

    Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov, sözleşme imzalamak için süre istedi.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yönetimin Veysel Sarı, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile görüşmeleri devam ediyor.

    Antalyaspor da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı #1

    YENİ BAŞKAN BELİRLENECEK

    Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 17.00'de yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek. Yeni başkan, 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek.

    Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor. Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.

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