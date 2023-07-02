Antalyaspor'da Fedor Kudriashov takıma veda etti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Rus defans oyuncusu Fedor Kudriashov'un sözleşmesi sona erdi.

Süper Lig'in demirbaş ekiplerinden Antalyaspor'da Fedor Kudriashov takıma veda etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol yaşamında başarılar dileriz"

2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kudriashov'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz.

Öte yandan, sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ile atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.