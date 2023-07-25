Antalyaspor'dan ayrılan Eddine Ghacha, Tunus'un yolunu tuttu Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha ile yollarını ayırdı. Cezayirli futbolcu, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu.

İHA

Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması çerçevesinde kadroda düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarımını ayırmaya devam ediyor.

Daha önce Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima ile gerçekleşen ayrılıkların ardından son olarak da Houssam Eddine Ghacha ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kadroda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarrufun 2 milyon 850 bin euroyu bulduğu belirtildi.

"Bazı oyuncularımızla görüşmelerimiz devam etmektedir"

Daha önce kadroda bulunan 8 kiralık oyuncunun kulüplerine dönmesinin ardından sözleşmesi sona eren Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığına dikkat çekilen açıklamada, yönetimin sözleşmeleri devam eden ve teknik ekibin raporuna göre verim alınamadığı için kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmelerini sürdüğü kaydedildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: