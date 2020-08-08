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- Antalyaspor'dan Nuri Şahin atağı
Antalyaspor'dan Nuri Şahin atağı
Antalyaspor, şu anda boşta olan milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için harekete geçti.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 13:47
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e gelebilir.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli futbolcuyu kırmızı-beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Nuri ile görüşen Başkan Öztürk'ün, deneyimli futbolcuya verebilecekleri ücretle ilgili bilgilendirme yaptığı öğrenildi.
Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetimi arasındaki görüşmeler devam ediyor.