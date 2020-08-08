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    Antalyaspor'dan Nuri Şahin atağı

    Antalyaspor, şu anda boşta olan milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 13:47
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    Antalyaspor'dan Nuri Şahin atağı

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e gelebilir.

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli futbolcuyu kırmızı-beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Nuri ile görüşen Başkan Öztürk'ün, deneyimli futbolcuya verebilecekleri ücretle ilgili bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

    Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetimi arasındaki görüşmeler devam ediyor.

    Antalyaspor dan Nuri Şahin atağı #1

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