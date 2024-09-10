Antalyaspor'dan Toma Basic harekatı Transfer yasağını kaldıran Antalyaspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlılar, Lazio'nun 27 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Toma Basic için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi

Antalyaspor, transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek amacıyla İtalya Serie A'nın Lazio takımında forma giyen Hırvat oyuncu Toma Basic’i gündemine aldı. Basic, Lazio'da yeterince forma şansı bulamadığı için satış listesine konulmuş durumda.

İtalyan ekibi Basic'in transferine onay verse de, oyuncunun menajeri şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirmiş durumda.

ANTALYASPOR’UN ÇALIŞMALARI

Antalyaspor, bu transferi sonuçlandırmak adına temaslarını sürdürüyor. Ancak Basic’in Türkiye’de oynamaya şimdilik sıcak bakmadığına dair iddialar, sürecin uzayabileceğini gösteriyor.

Buna rağmen, Antalyaspor yönetimi, orta sahayı daha güçlü bir hale getirmek için bu transferde ısrarcı görünüyor.

İKNA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Toma Basic, 1.90 metre boyunda ve güçlü fizik yapısıyla dikkat çeken bir orta saha oyuncusu olarak tanınıyor.

25 Kasım 1996'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de doğan Basic, sağ ayağını kullanıyor.

Futbolculuk kariyerine Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'de başladı. Teknik kapasitesi, iki yönlü oyun becerisi ve saha içindeki çalışkanlığıyla ön plana çıkan oyuncu, Lazio'ya transfer olduktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

DÜZENLİ FORMA GİYEMİYOR

Son dönemde İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Basic, yeni bir maceraya atılmak için doğru kulübü arıyor.

Antalyaspor'un bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katma isteği büyük olsa da, transferin gerçekleşmesi, Hırvat futbolcunun Türkiye'de oynamaya ikna edilmesine bağlı.