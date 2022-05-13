Antalyasporlu Fernando için Acun ve Araplar yarışta

Antalyaspor’un kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den ve Suudi Arabistan’daki bir takımdan teklif geldiği öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans sergilemeyen Anyalyaspor, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

Diğer yandan Antalya ekibindeki Fernando Lucas Martins için takımlar Antalyaspor'un kapısını çalmaya başladı.

Ayrılması bekleniyor

Kırmızı-beyazlı ekibin kış transfer sezonunda renklerine bağladığı Martins, takımı ile yol ayrımına giriyor. Devre arasında imzaladığı sözleşmesinde ‘serbest kalır’ maddesi bulunan Brezilyalı futbolcunun, sezonun sonunda ekipten ayrılması bekleniyor.





Acun da talip

Pek çok takımın transfer listesine giren 30 yaşındaki futbolcuya, Acun Ilıcalı'nın takımı olan Hull City'den ve Suudi Arabistan’dan bir takımdan teklif geldiği ifade edildi. Görüşmelerin devam ettiği de belirtildi.

15 maçta 6 gole katkı sağladı

Kırmızı-beyazlı formayla ligde 14, Türkiye Kupası’nda da 1 maça çıkan Fernando, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



