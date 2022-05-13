Petrol
111.06
3.36%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.46
0.52%
Altın
901.85
0.25%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
484.167
2.63%
BTXN Coin
16.40
27.13%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Antalyasporlu Fernando için Acun ve Araplar yarışta

    Antalyaspor’un kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den ve Suudi Arabistan’daki bir takımdan teklif geldiği öğrenildi.
    • 13.05.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyasporlu Fernando için Acun ve Araplar yarışta

    Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans sergilemeyen Anyalyaspor, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

    Diğer yandan Antalya ekibindeki Fernando Lucas Martins için takımlar Antalyaspor'un kapısını çalmaya başladı.

    Ayrılması bekleniyor

    Kırmızı-beyazlı ekibin kış transfer sezonunda renklerine bağladığı Martins, takımı ile yol ayrımına giriyor. Devre arasında imzaladığı sözleşmesinde ‘serbest kalır’ maddesi bulunan Brezilyalı futbolcunun,  sezonun sonunda ekipten ayrılması bekleniyor.

    Antalyasporlu Fernando için Acun ve Araplar yarışta #1

    Acun da talip

    Pek çok takımın transfer listesine giren 30 yaşındaki futbolcuya, Acun Ilıcalı'nın takımı olan Hull City'den ve Suudi Arabistan’dan bir takımdan teklif geldiği ifade edildi. Görüşmelerin devam ettiği de belirtildi.

    Antalyasporlu Fernando için Acun ve Araplar yarışta #2

    15 maçta 6 gole katkı sağladı

    Kırmızı-beyazlı formayla ligde 14, Türkiye Kupası’nda da 1 maça çıkan Fernando, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

    Antalyasporlu Fernando için Acun ve Araplar yarışta #3


    İlginizi Çekebilir

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Bursa'da cinnet getirip, evini ateşe verdi
    3. Sayfa

    Bursa'da cinnet getirip, evini ateşe verdi

    Plastik poşet üretim fabrikasında yangın
    3. Sayfa

    Plastik poşet üretim fabrikasında yangın

    Görüş Bildir