Ante Rebic, Beşiktaş için yola çıktı Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Gelecek sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaşıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde Tirana karşısında kazanılan 3-1'lik maçın ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş; Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana transferlerinin ardından Ante Rebic'i de renklerine bağladı.

İstanbul'a geliyor

Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadroya katılan Ante Rebic, siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Beşiktaş 3 yıllık sözleşme imzalayacağı Rebic için Milan’a 500 bin euro ve performansa bağlı 1 milyon euro olmak üzere toplam 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

5 farklı yerde görev yapıyor

Beşiktaş’ın yeni transferi, hücum hattının 5 farklı bölgesinde oynayabiliyor. Bundesliga’nın en hızlısı (saatte 35 km) seçilen Hırvat futbolcu; sol kanat, sağ kanat, santrfor, forvet arkası ve 10 numarada Güneş’in elini rahatlatacak.

Son 4 sezonu Milan'da geçirdi

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.