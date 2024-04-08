Ante Rebic ülkesine dönüyor Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı fakat istediği verimi alamadığı Ante Rebic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta, sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Ante Rebic ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran siyah-beyazlı yönetim, "kulüp bul" talimatını verdi.

Ante Rebic'e ülkesinden talipler olduğu ve Hırvatistan'da futbol kariyerine devam edebileceği belirtildi.

23 maça çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.