Ante Rebic'e talip çıktı! İşte o takım... Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ante Rebic'i Hajduk Split istiyor. Hırvat ekibinin, sezon sonu siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan transfer ettiği Hırvat oyuncu Ante Rebic'e yeni bir talip çıktı.

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'in, Rebic'i transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rebic'in olası transferinde Beşiktaş'ın kapısını Hajduk Split'in çalması bekleniyor.

23 maçta 1 gol 5 asist

30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Beşiktaş forması altında 23 maçta görev alırken, 1 gol atıp 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Rebic, performansıyla beklentilerin altında kalmış ve bazı maçlarda kadro dışı kalmıştı.

Beşiktaş'la bir yılı daha sözleşmesi bulunan Rebic'in Hajduk Split'e transfer olma ihtimali, önümüzdeki dönemde gelişmeye açık bir konu olarak dikkat çekiyor.