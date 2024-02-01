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Ante Rebic'ten Beşiktaş'a rest: Hiçbir yere gitmem

Ante Rebic'ten Beşiktaş'a rest: Hiçbir yere gitmem Beşiktaş, sezon başında transfer edilen Ante Rebic ile yolları ayırmak için kolları sıvadı ancak deneyimli isim gitmek istemiyor.