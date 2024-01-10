Anthony Martial, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kararını verdi Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Anthony Martial, sezonu Manchester United'da tamamlamak istiyor.

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Manchester United forması giyen ve takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan Anthony Martial, son kararını verdi.

Takımda kalacak

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fransız yıldızın, Fenerbahçe, Marsilya ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine rağmen sezonu Manchester United'da tamamlamak istediği aktarıldı.

Martial'ın takımda kalmak ve forma için savaşmak istediği vurgulandı.

28 yaşındaki futbolcunun, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Martial'in kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Sky Sports'taki haberde, mevcut durumda Manchester United'ın bu opsiyon maddesinin kullanmasının beklenmediği ve yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservissiz olarak takımdan ayrılabileceğinin altı çizildi.

Bu sezon ne yaptı?

Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan Martial, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.